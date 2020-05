Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais 15 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, todos na cidade da Praia, elevando o acumulado no país para 421, no dia em que mais 12 doentes tiveram alta, segundo fonte oficial.

De acordo com informação publicada na página oficial do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), foram registados mais 15 casos no dia de hoje, passando de 406 para 421 o acumulado no país desde 19 de março.

Todos os novos casos foram registados na cidade da Praia, o epicentro do vírus, agora com 354 casos acumulados.