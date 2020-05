Covid-19

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que com a pandemia e o encerramento de unidades educativas "caiu por terra" a teoria de que todos estão no mesmo barco e "a ilusão de que vai tudo ficar bem".

"Com a decisão de encerramento de todas as unidades do sistema educativo e de prosseguir o ano letivo com aulas à distância, caiu por terra a teoria de que estamos todos no mesmo barco e a ilusão de que vai tudo ficar bem", disse Jerónimo de Sousa numa iniciativa da JCP de defesa da escola pública em contexto de covid-19, que decorreu no terraço da Voz do Operário, em Lisboa.