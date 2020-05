Actualidade

O CDS-PP informou hoje que conta discutir o plano de recuperação económica do país com "Costa e Siza", numa referência ao primeiro-ministro e ministro da Economia, "e não com Costa Silva", citado pelo semanário Expresso como negociador do Governo.

O semanário escreve hoje que o gestor da petrolífera Partex António Costa Silva "tornou-se uma espécie de 'paraministro'", que acompanhou Costa em reuniões com empresários e "já começou as reuniões com cada um dos ministros", prevendo-se que participe noutras com parceiros sociais e partidos políticos.

"Para discutir o plano de recuperação económica do país, o CDS conta reunir com Costa e Siza, e não com Costa Silva. O primeiro-ministro pode escolher com quem é que os seus ministros se aconselham, mas em matéria de governação do país, o CDS deve falar com o Governo e não com quem o Governo fala", refere o partido, em comunicado.