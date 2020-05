Actualidade

Cerca de duas mil pessoas juntaram-se hoje na embaixada dos Estados Unidos (EUA) em Berlim, em protesto pela violência policial contra os afro-americanos e exigindo justiça para George Floyd, morto pela polícia em Minneapolis, Estado do Minnesota.

A ação, convocada espontaneamente através das redes sociais, decorreu sem incidentes e, segundo as fontes policiais berlinenses, respeitando as normas de distanciamento social, impostas pela pandemia da covid-19.

Esta foi a mais numerosa entre as múltiplas concentrações anunciados este sábado na capital alemã, a maioria das quais contra as restrições na via pública devido ao coronavírus, exigindo o levantamento total.