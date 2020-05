Covid-19

O recinto da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, terceiro lugar sagrado do islão e primeiro fora da Arábia Saudita, reabriu hoje, após mais de dois meses de encerramento, devido à covid-19.

Cerca das 03:00 (01:00 em Lisboa), os primeiros fiéis, de rosto coberto com máscaras de proteção, entraram no recinto da Esplanada, situada na cidade velha de Jerusalém, para a primeira oração do dia.

Designada pelo nome de Haram al-Sharif, ou nobre santuário, pelos muçulmanos, e de Monte do Templo pelos judeus, a Esplanada das Mesquitas abriga a Cúpula do Rochedo e a mesquita Al-Aqsa e é administrada pelo Waqf de Jerusalém, organismo que depende da Jordânia.