Covid-19

A China diagnosticou dois casos importados da covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos, oriundos do exterior, foram detetados na província de Shandong, no nordeste do país.

As autoridades de saúde chinesas informaram ainda que dois pacientes receberam alta nas últimas 24 horas, pelo que o número de pessoas infetadas ativas fixou-se em 63, incluindo três em estado considerado grave.