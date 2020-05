Covid-19

O comediante lusodescendente Taylor Amarante lançou a série "Poemas da Quarentena para o Luso-Americano", uma iniciativa de produção de vídeos sobre o isolamento enquanto os espetáculos ao vivo estão suspensos por causa do novo coronavírus.

O primeiro vídeo da série chama-se "No Festa for Me, No Festa for You" e é uma referência ao cancelamento de todas as celebrações da comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América, devido à pandemia.

"É um poema de comédia sobre o que as pessoas não vão ter de aturar porque as festas foram canceladas", disse à Lusa Taylor Amarante, filho de açorianos nascido na Califórnia.