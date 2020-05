Venezuela

O Presidente Nicolás Maduro, congratulou-se com a suspensão dos serviços da Directv, a principal operadora de televisão por cabo da Venezuela e prometeu melhores e mais sofisticados sistemas televisivos no país.

"Quiseram prejudicar-nos, ao tirar a Directv por ordem do Governo dos Estados Unidos e fizeram-nos um bem, porque agora as operadoras de cabo venezuelanas vão desenvolver-se e expandir-se", disse, no sábado, numa intervenção transmitida em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.

"Agora vamos ter novos, mais sofisticados e melhores sistemas de televisão digital, de televisão por cabo", frisou.