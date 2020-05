Actualidade

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico assumiu hoje a responsabilidade pelo atentado bombista contra um miniautocarro de uma estação de televisão afegã, em Cabul, no sábado, tendo matado um jornalista e um motorista.

O porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Marwa Amini, disse que outros quatro funcionários do órgão de comunicação social ficaram feridos no ataque.

Numa nota num sítio da Internet de uma filial do Estado Islâmico, a associação 'jihadista' referiu que o ataque foi contra um miniautocarro que transportava funcionários da Khurshid TV, descrevendo aquela entidade como "leal ao Governo infiel afegão".