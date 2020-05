Brexit

O negociador europeu para a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), Michel Barnier, sublinhou hoje que "o tempo urge", avisando que não haverá acordo se Londres permanecer nas posições anteriores.

"O Reino Unido deu um passo atrás, dois passos atrás, três passos atrás em relação aos compromissos que assumiu no início", disse Michel Barnier em entrevista ao jornal britânico The Times, citado pela agência France-Presse.

Antes da retoma das negociações, na terça-feira, o diplomata francês referiu que a União Europeia se lembra "muito bem do que negociou com Boris Johnson [primeiro-ministro do Reino Unido]".