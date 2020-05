Covid-19

O BE exigiu ao Governo que retire do formulário de apoio para os trabalhadores independentes uma norma "insultuosa" que lhes exige o compromisso de retomarem a atividade no prazo de oito dias após a reabertura de um setor encerrado.

O formulário para os trabalhadores independentes e sócios-gerentes pedirem o apoio criado no âmbito da pandemia covid-19, relativo a maio, ficou no sábado disponível na Segurança Social Direta, podendo ser entregue até 09 de junho.

Na pergunta já entregue no parlamento e hoje divulgada, o BE critica, por um lado, "os dez dias de atraso" da disponibilização do formulário - "que tem o problema de protelar os pagamentos para depois, por exemplo, das datas em que se paga a renda" - e questiona o Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre uma "nova alínea" do documento, que considera "insólita".