Covid-19

O número de casos de covid-19 no Irão atingiu hoje os 150 mil, de acordo com as autoridades locais, numa altura em que a propagação do vírus acelera novamente no país.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianoush Jahanpour, citado pela France-Presse, foram registados 2.516 novos casos no país nas últimas 24 horas, o que eleva o total de casos de infetados com covid-19 para os 151.466.

Os números oficiais dão conta de uma aceleração da propagação da doença desde o início do mês de maio.