Covid-19

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau caiu 48,7% no primeiro trimestre do ano, em termos reais, comparativamente a igual período de 2019, indicam os últimos dados oficiais.

De acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), divulgado no sábado, a economia de Macau "em que predominam as exportações de serviços, sofreu um grave impacto da queda drástica da procura global", devido à covid-19.

Em termos de procura externa, as exportações de serviços registaram uma queda homóloga de 60%, com "destaque para as quedas de 61,5% nas exportações de serviços do jogo e de 63,9% nas exportações de outros serviços turísticos.