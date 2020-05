Covid-19

Madrid, 31 mai 2020 (Lusa) -- O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje a "última prorrogação" do estado de alerta, que permite limitar a circulação das pessoas durante o desconfinamento progressivo do país, até 21 de junho.

"Nós precisamos agora de uma última prorrogação de 15 dias do atual estado de alerta, que termina em 07 de junho", afirmou o primeiro-ministro espanhol numa conferência de imprensa em Madrid, durante a qual felicitou o país por estar "a chegar a bom porto" nesta tarefa do desconfinamento.

O prolongamento de mais duas semanas de estado de alerta - o sexto desde o fim do confinamento - deverá ser ratificado na próxima semana pela Câmara dos Deputados, com o Governo minoritário de Sánchez a contar com a abstenção do partido independentista catalão e dos nacionalistas bascos.