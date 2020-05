Covid-19

A pandemia de covid-19, já fez pelo menos 370.261 mortos em mais de seis milhões de casos registado sem todo o mundo, indica um balanço da agência France-Presse referente às 19:00 GMT de hoje.

No total, foram oficialmente diagnosticados 6.113.340 casos em 196 países e territórios desde o início da pandemia em dezembro de 2019, dos quais 2.520.800 foram considerados curados.

Desde a contagem feita no sábado, às 19:00 GMT (20:00 em Lisboa), 3.666 novos óbitos e 123.415 novos casos foram registados em todo o mundo. Os países com mais mortes são o Brasil, com 956, Estados Unidos (698) e México (364).