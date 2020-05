Actualidade

A Sporting SAD apresentou hoje as contas do terceiro trimestre da época 2019/2020 com um resultado líquido positivo de 30,2 milhões de euros, alcançado um volume de negócios de 156,1 milhões de euros nos primeiros nove meses.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting SAD comunicou a prestação económica e financeira referente ao período compreendido entre 1 de julho de 2019 e 31 de março de 2020.

O resultado líquido foi positivo em 30,2 milhões de euros, enquanto no período homólogo do exercício 2018/2019 tinha registado um valor negativo de 5,9 milhões de euros.