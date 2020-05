Covid-19

O Brasil registou 480 mortos e 16.409 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando agora 29.314 óbitos e 514.849 casos confirmados desde a chegada da pandemia ao país, informou hoje o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.208 mortes com a doença, naquele que é o quarto país no mundo com o maior número de vítimas mortais em decorrência da covid-19, e o segundo em relação ao número total de infetados.

Ainda de acordo com a tutela da Saúde, o país já registou a recuperação de 206.555 pacientes infetados, sendo que 278.980 doentes estão sob acompanhamento.