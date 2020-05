Covid-19

O jogador do Desportivo das Aves que tinha apresentado um resultado inconclusivo à covid-19 na semana passada testou positivo na terceira ronda de despistagem, anunciou hoje o último classificado da I Liga de futebol.

"A terceira ronda de testes à covid-19 efetuada no sábado revelou um resultado positivo. O jogador infetado é o mesmo que na semana passada tinha testado inconclusivo, ao cabo da segunda ronda de testes, pelo que já tinha sido colocado em isolamento social no domicílio por precaução, conforme manda o protocolo de atuação em casos como este", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

Os 66 membros do Desportivo das Aves repetiram no sábado os testes no centro de rastreio móvel montado no Queimódromo do Porto, com colheita de sangue e zaragatoa nasal, cumprindo as regras determinadas pelas autoridades sanitárias, em articulação com o plano de retoma definido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.