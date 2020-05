Covid-19

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na América Latina e nas Caraíbas ultrapassou um milhão no domingo, metade dos quais no Brasil, segundo contagem da agência France Presse com base em dados oficiais.

Desde o início da pandemia, foram oficialmente registados um total de 1.016.828 casos de covid-19 na América Latina e nas Caraíbas, incluindo 514.849 no Brasil, o país da região mais afetado pela doença covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

O Brasil é, com 29.314 mortes registadas, o quarto país do mundo em termos de mortalidade devido ao novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos (103.781 mortes), do Reino Unido (38.376) e da Itália (33.340).