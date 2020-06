Covid-19

Um grupo de profissionais do setor da Cultura e das Artes promove hoje em Lisboa e no Porto uma marcha silenciosa de protesto contra a falta de apoio estatal e do Ministério da Cultura, anunciou a organização.

"Esta ação terá lugar em Lisboa e Porto e pretende dar visibilidade à luta travada para o combate da precariedade que, com a situação epidemiológica que (ainda) atravessamos, tomou contornos assustadores", explica-se em comunicado.

"As escassas medidas cedidas quer pelo Estado como Ministério da Cultura para o apoio dos trabalhadores deste setor (...) mexem, obviamente, com a dignidade humana, mais que com o nosso caráter artístico", pode ler-se na mesma nota.