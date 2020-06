Actualidade

O presidente da recém-criada Câmara do Comércio Portugal-China PME considera que Portugal tem uma posição privilegiada no contexto das relações com a China e pede apoio ao Governo para lançar plataforma para promover os produtos portugueses no mercado chinês.

Para o também presidente da Liga dos Chineses, Y Ping Chow, Portugal goza de uma posição "privilegiada" nesta matéria, seja pelas relações existentes entre os dois países, seja por constituir uma porta de entrada para a União Europeia e para os países de língua portuguesa.

"Neste momento, o governo chinês está a lançar a internacionalização das empresas e Portugal acho que está numa posição privilegiada. Primeiro politicamente muito bem relacionado com a China e segundo é um parceiro estratégico, estando numa situação de privilégio para poder entrar em [outros] países da União Europeia e também nos países da CPLP [Comunidade dos Países Língua Portuguesa]", afirmou em entrevista à Lusa.