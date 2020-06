Covid-19

Teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir a partir de hoje, no mesmo dia em que é possível regressarem as iniciativas culturais ao ar livre, desde que sejam seguidas as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

As regras para a reabertura das salas de espetáculo e para os espetáculos ao ar livre, divulgadas na semana passada pelo Ministério da Cultura e, depois, incluídas nas orientações da DGS, exigem máscaras, lugares marcados, definição de vias de entrada e de saída, limpeza e desinfeção das instalações e recintos.

Os organizadores de espetáculos e os titulares de salas têm de garantir "higienização completa (...), antes da abertura de portas e logo após o final de cada sessão", assim como "limpeza e desinfeção periódica das superfícies", de instalações sanitárias e de "pontos de contacto".