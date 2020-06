Actualidade

O campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton e a ex-estrela do basquetebol norte-americano Michael Jordan são as mais recentes vozes do mundo desportivo a condenarem o racismo, após a morte do afro-americano George Floyd.

O seis vezes campeão mundial Lewis Hamilton denunciou o silêncio das "maiores estrelas" do mundo da Fórmula 1, "dominada por brancos", após a morte de George Floyd às mãos da polícia norte-americana, que levou a dezenas de manifestações, em alguns alguns casos com tumultos e confrontos com a polícia.

"Alguns de vocês estão entre as maiores estrelas e ainda assim permanecem calados diante da injustiça", escreveu o condutor da Mercedes na rede social Instagram.