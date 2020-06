Covid-19

O excedente comercial da Coreia do Sul recuou 78,8% em maio, fixando-se em 440 milhões de dólares (cerca de 395 milhões de euros), devido aos efeitos da pandemia, informaram hoje as autoridades.

De acordo com informações do Ministério do Comércio, Indústria e Energia daquele país asiático, as exportações - o maior pilar da economia sul-coreana - caíram 23,7 % em relação a maio de 2019, ficando-se pelos 34,8 mil milhões de dólares (31,3 mil milhões de euros).

As exportações na Coreia do Sul já tinham diminuído 1,4% em março e 25,1% em abril, altura em que o país registou um défice comercial pela primeira vez em 99 meses.