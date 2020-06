Covid-19

A maior cidade brasileira tem a menor reserva índia do Brasil, um pequeno território dos indígenas Guarani Mbya, que luta há gerações para escapar à pobreza e à assimilação e agora procura sobreviver à Covid-19.

Na aldeia Tekoá Pyau, uma das seis que existem no território de Jaraguá que ainda tem áreas a serem demarcadas, os Guarani vivem em condições precárias, em casas construídas com chapas de madeira e chão de barro mas agora enfrentam um novo inimigo, além do risco de serem assimilados pelos 12 milhões de habitantes de São Paulo.

"Na primeira notícia que a gente recebeu [sobre a doença] a população ficou assustada, mas, ao mesmo tempo, nosso povo Guarani tem a fé em Nhanderu [Deus em Guarani]. Claro que só a fé não ajuda a nos proteger e estamos orientando nossa comunidade", disse à Lusa Karai Jejoko Mirim, vice-cacique de Tekoá Pyau.