Incêndios

O município de Seia, no distrito da Guarda, abriu hoje as candidaturas para atribuição das verbas de uma conta solidária aos munícipes que tiveram prejuízos com os incêndios rurais que atingiram o concelho em 2017.

Segundo a autarquia, podem aceder aos donativos financeiros da conta solidária os cidadãos "com danos comprovados no âmbito dos incêndios" registados em outubro de 2017.

"Os donativos financeiros são os constantes na conta solidária, atualmente com um saldo de 17.980,37 euros, e serão entregues de acordo com os critérios e normas definidos no Regulamento Municipal de Atribuição de Donativos Financeiros do Município de Seia - Conta Solidária", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.