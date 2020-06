Actualidade

Um programa de doutoramento em meteorologia espacial estabelecido por oito universidades e empresas acaba de receber um financiamento europeu de três milhões de euros, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC), que integra o consórcio.

"Oito universidades europeias e empresas juntaram-se para estabelecer um programa de doutoramento único em 'space weather' (meteorologia espacial) na Europa, no âmbito do projeto SWANET (Space Weather Awareness Training Network), que acaba de conquistar três milhões de euros de financiamento do programa H2020 (Marie Sklodowska-Curie Innovative Tarining Newtworks)", revela a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A UC é a instituição de ensino superior portuguesa que participa no consórcio, através dos departamentos de física e de matemática e do Centro de Investigação da Terra e do Espaço (CITEUC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).