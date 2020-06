Covid-19

Uma cidadã madeirense que chegou no domingo à Madeira e recusa cumprir quarentena num hotel entregou um pedido de 'habeas corpus' no Juízo de Instrução Criminal do Tribunal do Funchal, disse hoje o presidente da Comarca da Madeira.

"Deu entrada um pedido e foi distribuído hoje, tendo a juíza [de instrução criminal] constitucionalmente o prazo máximo de oito dias para se pronunciar", afirmou à Lusa o juiz Paulo Barreto, sem adiantar pormenores.

O jornal digital madeirense Funchal Notícias (FN) avançou no domingo que uma madeirense de 25 anos, licenciada em Direito, formalizou um pedido de 'habeas corpus' "por se recusar a cumprir a quarentena obrigatória no hotel Vila Galé, em Santa Cruz", onde foi instalada.