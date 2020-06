Actualidade

A dívida pública aumentou para 262,1 mil milhões de euros em abril, um valor recorde, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

O valor da dívida pública de abril é o mais alto desde 1995, o início da série estatística disponibilizada pelo banco central.

O valor de dívida pública de 262,056 mil milhões de euros em abril significa um aumento de 7,3 mil milhões de euros face a março, para o que contribuíram - segundo o Banco de Portugal - "essencialmente as emissões de títulos de 7,2 mil milhões de euros efetuadas em abril", com destaque para a emissão sindicada de Obrigações do Tesouro no valor de 5 mil milhões de euros (realizada em 01 de abril).