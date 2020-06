Covid-19

A Rússia planeia exportar para vários países do mundo um medicamento para a covid-19 apresentado este fim de semana, logo que fiquem atendidas as necessidades domésticas, disseram as autoridades russas.

Este fim de semana, o Ministério da Saúde russo anunciou o registo do antiviral Afivavir, que se mostrou eficaz no combate ao novo coronavírus, em diversos ensaios clínicos.

"À medida que formos respondendo à procura interna, consideramos possível exportá-lo. Já temos recebido muitos pedidos do Médio Oriente e da América Latina", disse o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kiril Dmitriev.