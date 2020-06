Actualidade

O Kremlin admitiu hoje ter ficado intrigado com o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que tenciona convidar a Rússia e outros países para a próxima reunião do G7, adiada devido à pandemia de covid-19.

"Não sabemos os detalhes da proposta ou sequer se é uma proposta oficial", reagiu o porta-voz da presidência russa em declarações à imprensa.

Vladimir "Putin é a favor do diálogo sobre todos os assuntos, mas, para reagir a esta iniciativa, é necessário ter mais informação", referiu, acrescentando que a Rússia espera saber, em particular, "qual é a agenda da reunião, o que está planeado e quem participará".