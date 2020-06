Covid-19

A Europa acelera hoje o desconfinamento pós-pandemia, com os países nórdicos a reabrir os bares e o Reino Unido, o segundo país do mundo com mais mortos, depois dos Estados Unidos, a reabrir as escolas primárias.

Entre os países mais afetados, Espanha, Itália e Turquia aceleram também o desconfinamento, reabrindo as principais atrações turísticas, para reativar o decisivo setor do turismo.

+++ Finlândia e Noruega entre os primeiros a reabrir os bares +++