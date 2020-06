Actualidade

Duzentas e trinta pessoas foram mortas no Irão durante as manifestações realizadas em novembro de 2019, após o anúncio de um aumento no preço da gasolina, segundo um relatório publicado hoje pela agência oficial Irna.

"Durante esses eventos, 230 pessoas foram mortas", das quais "20% eram (membros) das forças de manutenção da ordem e da paz", disse Mojtaba Zolnour, presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Negócios Estrangeiros, citado pela Irna.

De acordo com Zolnour, outros "7% eram principalmente manifestantes com armas semiautomáticas ou metralhadoras", que foram mortos "durante confrontos diretos com as forças de segurança".