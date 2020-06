Actualidade

Um grupo da sociedade civil brasileira convocou um novo protesto em defesa da democracia e contra o Governo do Presidente, para o próximo domingo, depois de uma manifestação marcada por confrontos entre críticos e apoiantes de Jair Bolsonaro.

A convocação, anunciada hoje pelo grupo Mais Democracia, surge no dia a seguir a um protesto, em São Paulo, contra o Governo brasileiro, realizado por adeptos de equipas de futebol do país, nomeadamente do maior grupo organizado do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que juntou apoiantes do Palmeiras, Santos e São Paulo.

O protesto acabou em confusão, após confrontos entre os adeptos das equipas de futebol e apoiantes de Bolsonaro, que também convocaram uma manifestação no mesmo local, a favor do governante.