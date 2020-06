Actualidade

Cerca de 80% da área de produção de maçã em Armamar foi destruída no fim de semana com o mau tempo, num prejuízo superior a oito milhões de euros, disse hoje à agência Lusa o presidente daquela Câmara Municipal.

"Cerca de 80% da área de produção de maçã foi afetada e está praticamente destruída. Talvez 20% da produção possa ter ainda algum valor comercial, mas todo o restante foi completamente destruído", adiantou João Paulo Fonseca.

Segundo o autarca, "as contas ainda estão a ser feitas, está a ser feito um levantamento exaustivo e pormenorizado", mas, do que já falou com os técnicos da associação de fruticultores, o presidente da Câmara contabilizou mais de oito milhões de euros (ME).