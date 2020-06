Covid-19

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 206 mil máscaras a dois armazenistas importadores, num valor estimado de 342 mil euros, por estas estarem foram dos requisitos de segurança, anunciou hoje a entidade.

A ASAE, afirma, em comunicado, que, através da sua Unidade Regional do Sul, realizou duas ações de fiscalização "com vista a averiguar o cumprimento dos requisitos legais relativos a produtos colocados no mercado, designadamente máscaras que iriam ser disponibilizadas no circuito comercial, às cadeias de grande distribuição, assim como a unidades hospitalares públicas e privadas".

Num dos importadores a ASAE detetou a existência de máscaras KN 95, cuja rotulagem das instruções de segurança e utilização não se encontrava em língua portuguesa e outras apresentavam aposta a marcação CE, sem estarem acompanhadas da declaração de conformidade da União Europeia (UE).