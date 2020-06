Actualidade

Portugal vai participar com 15 militares no exercício da NATO BALTOPS de 07 a 16 de junho, no mar Báltico, para mostrar a "determinação internacional" na estabilidade e defesa da região, foi hoje anunciado.

O quartel-general das forças navais de ataque e apoio da Aliança (STRIKFORNATO), com sede em Oeiras, Lisboa, informou, em comunicado, que o exercício, na sua 49.ª edição, "envolve a participação de 19 países", "29 navios, 29 aeronaves e cerca de 3.000 militares".

No caso de Portugal, serão 15 os militares da Marinha, Exército e Força Aérea que vão participar em "ações de Comando e Controlo do exercício" no STRIKFORNATO.