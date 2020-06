Actualidade

A empresa municipal Gaiurb e a Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente, no concelho de Vila Nova de Gaia, realizaram 4.500 despachos na fase de confinamento e garantiram resposta em dois dias, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a empresa municipal responsável pelas áreas do urbanismo e habitação em Gaia, no distrito do Porto, descreveu que o serviço aos munícipes continuou, mesmo na fase em que a pandemia da covid-19 obrigou a ajustamentos de serviços e horários, apontando que "o tempo médio de resposta por 'email' nos serviços teve um período máximo de dois dias durante os meses de confinamento".

"Demos um sinal para o exterior de que, perante um contexto particularmente difícil, empenhamos todo o nosso esforço em fazer parte da solução, permitir que a todos os que desejem investir no nosso Município tenham todas as condições para o realizar e que naturalmente percecionem que, pela nossa dinâmica e capacidade de resposta, pretendemos cativar o investimento em Vila Nova de Gaia", refere o presidente do Conselho de Administração da Gaiurb, António Miguel Castro, citado no comunicado.