Actualidade

O Serviço de Proteção Civil da Madeira alertou hoje a população para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago entre hoje e 07 de junho, com chuva e vento fortes, incluindo rajadas a atingirem os 100 quilómetros/hora.

Com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o organismo indica em comunicado que "entre os dias 01 e 07 de junho o estado do tempo no arquipélago da Madeira será condicionado por uma vasta depressão, quase estacionária, centrada a norte, a noroeste ou a oeste da Madeira".

O IPMA agravou o aviso emitido para a Madeira de amarelo para laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, entre as 03:00 e as 09:00 de terça-feira.