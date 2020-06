Covid-19

Vinte e cinco empresas marítimo-turísticas que operam no rio Douro uniram-se para reclamar a retoma urgente da atividade, depois dos "meses de trabalho perdidos" devido à crise pandémica, segundo divulgaram hoje fontes ligadas ao movimento.

As empresas operam com embarcações de recreio na Via Navegável do Douro (VND), fazem passeios para famílias ou pequenos grupos e revelam preocupações com a "falta de informações" sobre o setor.

Um dos operadores disse à agência Lusa que as empresas reclamam uma "data de arranque" desta atividade que é sazonal e que, este ano, por causa da covid-19, parou em meados de março e ainda não foi retomada.