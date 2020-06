Covid-19

A Madeira registou hoje um caso de covid-19, após 25 dias consecutivos sem registo de novas infeções, elevado para 91 o total de doentes no arquipélago, já com 80 curados, mais quatro que no domingo, informaram as autoridades regionais.

O novo doente é um homem, entre os 20 e os 29 anos, sem sintomas, que desembarcou hoje no Aeroporto da Madeira, proveniente da região centro do continente, e que aguardava o resultado de um teste ao SARS CoV-2, efetuado na origem.

"Durante o dia de hoje, com base na informação remetida pela autoridade de saúde da área de proveniência, o caso foi confirmado, tratando-se do 91.º caso de covid-19 identificado nesta região", indica o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) em comunicado.