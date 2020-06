Covid-19

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu que foi restabelecida hoje a atividade marítimo-turística na Via Navegável do Douro (VNA), salientado que esta deve cumprir as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde.

Num aviso à navegação divulgado hoje, a APDL disse que "é restabelecida a navegação aos restantes tipos de embarcações/navios na VND, nomeadamente as inscritas na atividade marítimo-turística, devendo ser respeitados os despachos e recomendações das diferentes autoridades, no que concerne às respetivas condições de operação nas diferentes atividades/usos (desporto, marítimo-turísticos, mercadorias, pesca, recreio e tráfego local)".

A informação é sustentada na resolução do conselho de ministros de sexta-feira, que aprovou um conjunto de medidas para a terceira fase do processo de desconfinamento que arrancou hoje.