Actualidade

O presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Rodrigo Maia, criticou na segunda-feira a presença do Presidente, Jair Bolsonaro, numa manifestação antidemocrática, que classificou de "inaceitável".

Numa transmissão em direto nas redes sociais feita pela plataforma UOL, Maia teceu ainda críticas ao ministro da Defesa brasileiro, Fernando Azevedo, que, juntamente com Bolsonaro, sobrevoou de helicóptero a manifestação ocorrida no domingo em Brasília.

"No domingo ocorreu [um protesto] contra o Supremo Tribunal Federal. Foi muito mau o que a gente viu, com a participação do Presidente. Devemos criticar e condenar uma atitude como essa. Depois vai andar a cavalo? O último que andou a cavalo na Esplanada dos Ministérios foi o general Newton Cruz [militar da ditadura, em 1984]. Não são imagens positivas e de boa lembrança para o Brasil", disse Maia.