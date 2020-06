EUA/Floyd

O candidato democrata à Casa Branca Joe Biden acusou na segunda-feira o Presidente dos EUA, Donald Trump, de usar as forças armadas "contra os americanos" e gás lacrimogéneo contra "manifestantes pacíficos".

"Ele está a usar as forças armadas dos EUA contra os americanos. Ele está a usar gás lacrimogéneo contra manifestantes pacíficos e a disparar balas de borracha. Para uma foto", publicou o ex-vice-presidente dos EUA na rede social Twitter, após a visita surpresa de Donald Trump a uma igreja icónica junto à Casa Branca, durante protestos por causa da morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, há uma semana, em Minneapolis.

Antes, Biden prometera lidar com o "racismo institucional" nos primeiros 100 dias do seu mandato, se for eleito Presidente dos EUA.