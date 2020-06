Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano anunciou hoje que o cientista Cyrous Asgari, detido há vários anos nos Estados Unidos por alegado roubo de segredos industriais, e entretanto absolvido, já embarcou num voo de regresso ao país.

"Boa notícia, um avião que transporta o Dr Cyrous Asgari descolou dos Estados Unidos", escreveu o chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif, na rede social Twitter.

Acusado de roubar segredos industriais durante uma visita académica ao estado do Ohio, Asgari foi absolvido em novembro, mas permanecia detido, aparentemente por razões relacionadas com as leis de imigração.