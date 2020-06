EUA/Floyd

Quatro polícias foram alvejados a tiro na sequência de protestos em St. Louis, nos Estados Unidos, que começaram pacificamente mas que se tornaram violentos na noite de segunda-feira, informaram hoje as forças de segurança.

O departamento de polícia publicou na rede social Twitter que os polícias foram levados para um hospital com ferimentos que não se acredita serem fatais. Não ficou claro quem disparou os tiros.

Na segunda-feira à tarde, várias centenas de pessoas reuniram-se pacificamente no centro de St. Louis, incluindo a autarca Lyda Krewson e o diretor de segurança pública da cidade do estado norte americano do Missouri, Jimmie Edwards.