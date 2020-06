Actualidade

Sydney (Austrália), 02 jun 2020 (Lusa) - A divulgação de um vídeo que mostra um polícia a atirar ao chão um adolescente aborígene, na cidade de Sydney, fez aumentar o desconforto na Austrália pelo tratamento dado ao povo autóctone australiano.

A polícia do estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, disse hoje num comunicado que o agente envolvido no caso viu as suas funções limitadas enquanto decorre a investigação e, paralelamente, os líderes aborígenes e comunitários da área serão informados sobre o processo.

O jovem de 16 anos foi detido no centro de Sydney após supostamente ameaçar agredir um polícia.