Cascais proíbe venda de álcool em postos de gasolina entre as 20

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, determinou na segunda-feira a suspensão da venda de bebidas alcoólicas entre as 20:00 e as 08:00 nos postos de combustível do município, para evitar aglomerados de pessoas.

Num despacho publicado na segunda-feira na sua página na rede social Facebook, o autarca justifica a suspensão com o facto de terem sido identificados em Cascais, distrito de Lisboa, aglomerados de pessoas nos postos de combustível "em desrespeito pelas orientações em vigor de distanciamento social e proibição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas", no âmbito da pandemia da covid-19.

Carlos Carreiras lembra que na sequência das medidas de contenção e prevenção da covid-19, e por razões de saúde pública, vários estabelecimentos foram encerrados entre os quais bares e discotecas, locais de convívio social e de venda de bebidas.