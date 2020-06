Actualidade

O consumo de energia elétrica recuou 13,2% em maio, face ao período homólogo, para o valor mais baixo registado desde 2003, segundo dados hoje divulgados pela REN.

Este valor não se altera com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis.

"Trata-se de uma contração semelhante à verificada no mês anterior e é o consumo mais baixo para o mês de maio registado desde 2003. A evolução no acumulado do ano é negativa em 4,7%, ou 4,6% com correção de temperatura e dias úteis", refere.