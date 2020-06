Covid-19

O Governo espanhol vai lançar até 15 de junho um Plano de Reativação do Setor do Turismo que prevê avales do Estado até 2.500 milhões de euros, para garantir a liquidez, e 151 milhões em investimentos.

Este plano faz parte do acordo entre o executivo de esquerda e o partido Cidadãos (direita liberal) para que este último apoie, na votação que vai ter lugar esta quarta-feira no parlamento, a prorrogação por mais duas semanas, de 07 até 20 de junho, do estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

Num comunicado enviado às redações, o Governo espanhol afirma que vai aprovar "antes de 15 de junho" um plano de ajuda ao turismo e suas atividades associadas, como restauração, hotelaria e outras atividades turísticas.